EA Sports UFC 5 – Deep Dive zum brutal realistischen Look

Dafür sorgt auch die neue Blut- und Schweißtechnologie, die die Körperflüssigkeiten präzise auf den Boden und den Bildschirm spritzen lässt. Blut sammelt sich zudem langsam auf der Matte an, in dem sich die Athleten notfalls wälzen.

Dahinter das steht das neue Real Impact-System, das Cuts, Blutergüsse und Schwellungen an genau den richtigen Körperstellen und in der Umgebung darstellt und die sich obendrein realistisch aufs Spiel auswirken. Die wohl bedeutendste Neuerungen in der Präsentation von EA Sports UFC 5 sind allerdings die filmreifen K.O.-Wiederholungen.

EA zeigt ein weiteres Deep Dive ZU EA Sports UFC 5, in dem diesmal der brutal realistische Look im Mittelpunkt steht. Dies ist mit einer der Gründe, warum das Spiel auf ein M-Rating abzielt.

What do you think?