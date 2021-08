Elden Ring ist anders genug, um verlockend zu sein

In Elden Ring von From Software sehen viele ein weiteres Dark Souls-Game, was Elden Ring zwar nicht gleich abwerten soll, langjährige Fans der Serie befürchten aber genau diesen Umstand.

Dem widerspricht Jason Killingsworth, Co-Writer des Dark Souls Roman You Died, der sich ausgiebig mit Creator Hidetaka Miyazaki über Elden Ring unterhalten hat. Zwar stimmt auch Killingsworth in dem Punkt zu, dass es zwischen Elden Ring und Dark Souls viele Ähnlichkeiten gibt, aber auch genug Unterschiede, um es verlockend zu machen.

Hierzu sagt Killingsworth:

„Auch wenn Elden Ring vertraute Merkmale aufweist, die von Genre-Veteranen geschliffen wurden, scheint jeder Aspekt gerade anders genug zu sein, um es wunderbar verlockend zu machen. Es ist, als würde man Lordran zum ersten Mal erkunden, auf eine Weise, die die Fortsetzungen von Dark Souls nie ganz replizieren könnten.“ Play Magazine 09/21

Die größte Gemeinsamkeit zu Dark Souls sieht man vor allem im Aufbau des Spiels, das weitaus weniger linear sein wird. Zwar gäbe es eine logische Reihenfolge beim Fortschritt, es gibt aber auch offene Bereiche, die man nach eigenem Ermessen erkunden kann. Wie zuvor auch schon einmal erwähnt, müssen auch nicht zwangsläufig alle Bosse besiegt werden, einige kann man auch einfach umschiffen.

Rückkehr zum puren Dark Fantasy-Genre

Nach Bloodborne und dem feudalen Sekiro markiert Elden Ring zudem die Rückkehr ins pure Dark Fantasy-Genre, dem sich Miyazaki besonders hingezogen fühlt.

„Seine prägendsten kreativen Erfahrungen kamen aus der britischen Fantasy-Tradition“, so Killingsworth weiter. „Man spürt seine Liebe zum Ausgangsmaterial, wenn er im Dark Fantasy-Genre arbeitet.“

Elden Ring erscheint am 21. Januar 2021.