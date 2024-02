Elden Ring: Warum FromSoftware in Krisenzeiten erfolgreich ist

Während sich die Spiele-Industrie im Gesamten derzeit im Krisenmodus befindet und von zahlreichen Entlassungen und Studioschließungen betroffen ist, geht dieses Tief an Entwickler FromSoftware völlig vorbei.

Im Gegenteil wächst das Studio derzeit sogar, um sich für die Zukunft fit zu machen. Doch wie funktioniert das, obwohl man ebenfalls nur alle 3 Jahre im Schnitt ein neues Spiel veröffentlicht? Darauf ist FromSoftware Boss Hidetaka Miyazaki im Interview mit IGN eingegangen, der hier ein oder zwei wesentliche Unterschiede nennt.

Schnelle und klare Entscheidungen

Im ersten Punkt sei ein motiviertes Team natürlich der Schlüssel zum Erfolg, ein Team, das es liebt, Spiele zu entwickeln und dabei äußerst effizient ist. Damit sei man bei FromSoftware geradezu gesegnet.

„Wir sind gesegnet mit einem großartigen Team, das es liebt, diese Spiele zu entwickeln, und das meiner Meinung nach effizient darin ist, Spiele zu entwickeln,“ so Miyazaki.

Im zweiten Punkt hat man eine klare Vision von dem, was man machen möchte und trifft bereits in einer frühen Phase der Entwicklung schnelle Entscheidungen, die dann dementsprechend zügig umgesetzt werden.

„Ich denke, ein Punkt besteht darin, dass wir schnell verstehen, was wir machen wollen, und diese Entscheidungen schon früh in der Entwicklung treffen können. Wir können iterieren und Dinge auf dem Reißbrett belassen. Wir sind in der Lage, mit Ideen und einem schnellen Tempo voranzukommen. Wir sind in der Lage, uns schnell zu verändern und schnell zu entscheiden, welche Art von Spiel wir machen wollen.“

Kurzfristige Veröffentlichungen

Abgesehen von diesen beiden Punkten, fällt bei FromSoftware auf, dass deren Projekte oftmals kurzfristig angekündigt und dann schon bald veröffentlicht werden. Das nimmt in gewisser Weise den Druck aus der Entwicklung, vermeidet Verschiebungen und vor allem unzählige Gerüchte, die mit einem lang angestrebten Release einhergehen.

So auch bei Elden Ring: Shadow of the Erdtree, das gerade erst angekündigt wurde und bereits am 21. Juni erscheint. Das sind gerade einmal vier Monate, obwohl das ein oder andere Gerücht zuvor nicht ausblieb. Ähnlich war es damals bei Elden Ring, das 2019 durch einen Leak den Weg ins Netz fand. Die formelle Ankündigung fand jedoch erst im Juni 2021 statt, während der Release umgehend im Januar 2022 folgte.

FromSoftware könnte damit eine Vorlage für die gesamte Industrie sein, die derzeit mehr denn je versucht, wieder mehr Bodenhaftung zu finden.