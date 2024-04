Embracer Group wird in drei separate Unternehmen aufgeteilt

Zukünftig agiert Embracer als Asmodee Group, Coffee Stain & Friends und Middle-earth Enterprises & Friends, was das Geschäftsrisiko auf unterschiedliche Unternehmen verlagert. An der Börse wird Embracer Group in Middle-earth Enterprises & Friends umbenannt und Aktien der Asmodee Group und Coffee Stain & Friends werden als Dividenden an die Aktionäre der Embracer Group ausgeschüttet.

Die Embracer Group wird sich in drei separate Unternehmen aufteilen, die im Zuge der Umstrukturierung entstehen. Dies sieht man als Start eines neuen Kapitels an.

