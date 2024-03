Emptyvessel entwickelt „immersiven“ Unreal Engine 5-Shooter

Das neu gegründete Studio Emptyvessel in Austin / Texas hat ihr erstes Projekt angekündigt, ein immersiver Shooter, der mithilfe der Unreal Engine 5 kreiert wird. Hinter dem Projekt stehen einige bekannte Entwickler von DOOM, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, The Callisto Protocol und weitere.

Geleitet wird Emptyvessel von CEO Emanual Palalic und General Manager Garrett Young, die zuvor bei id Software tätig waren. Das Ziel sei es, Spiele von höchster Qualität zu entwickeln, während man bereit ist Risiken einzugehen, um neue, erfrischende Arten von Unterhaltungserlebnissen zu schaffen. Zudem möchte das Studio mit traditionellen Geschäftsmodellen brechen und gemeinsam an einer Vision arbeiten, die von Menschen und Kreativität getragen wird.

In der Ankündigung heißt es ergänzend:

„Viele Spieleentwickler wie ich begannen unsere Reise mit dem Traum, eines Tages unsere Welten zum Leben zu erwecken“, sagte Emanuel Palalic, CEO und Game Director von emptyvessel. „Durch die Priorisierung und Ausrichtung auf unsere Stärken sind wir zuversichtlich, dass es möglich ist, mit kleineren, fokussierten Teams Spiele in AAA-Qualität zu entwickeln. Die Branche hat oft die Menschen übersehen, die ihr Herz und ihre Seele in die Erschaffung dieser Welten stecken. Mit emptyvessel sind wir entschlossen, diese Story zu ändern und diesen Traum für so viele Entwickler wie möglich Wirklichkeit werden zu lassen.“

In schwierigen Zeiten für die Games-Branche, wie diesen, verfolgt das Studio zudem einen Developer-First-Ansatz, von dem man weiß, dass hinter jedem Blockbuster ein Entwickler steht.

„Wir wissen, dass jede Innovation in dieser Branche von einem Entwickler vorangetrieben wurde, der ein Risiko eingegangen ist – jede neue IP, jedes milliardenschwere Franchise. Der nächste große Gaming-Hit kann von überall kommen.“

Über das angestrebte Projekt verrät der Entwickler heute noch nicht allzu viel. Man lässt aber wissen, dass man hierfür beratende Unterstützung von Industriegröße wie Riley Russell, Executive Vice President von Kojima Productions, und dem preisgekrönten Komponisten Mick Gordon hat.

Auf welchen Plattformen der noch namenlose Titel erscheint oder welche Plattformen damit angestrebt werden, ist unklar.