Dragon’s Dogma 2: Das Original gibt es derzeit für unter 5 EUR

Zu den technischen Upgrades zählten damals die Full-HD Auflösung und Anpassung an PS4-Standards. Wie erwähnt sind hier sämtliche DLC-Pakte enthalten, einschließlich der Insel Finstergram mit neuen und herausfordernden Quests, neuen Gegnern, neuen High-Level-Waffen und –Rüstungssets und mehr. Insgesamt bekommt man damit über 40 Stunden an Spielspaß.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen wird immer wieder als eines der besten Action-RPGs bezeichnet, was sich auch nach mehreren Jahren in der Meinung der User niederschlägt. Alleine im PlayStation Store kommt der Titel auf eine stolze Bewertung von 4.71 unter derzeit 14.000 Bewertungen, obwohl das Bewertungssystem dort erst seit einigen Monaten verfügbar ist.

In wenigen Tagen erscheint Dragon’s Dogma 2, was oftmals eine Gelegenheit ist, um das Original aufzuholen. Dieses gibt es derzeit für unter 5 EUR im Sale.

