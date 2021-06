Evil Dead: The Game – Gameplay-Premiere zum Slasher-Titel

Wie angekündigt, gewährt man heute einen ersten Blick auf Evil Dead: The Game, das derzeit von Saber Interactive entwickelt wird.

Darin vereint sich das mit Evil Dead-Universum zu einer übertriebenen Erfahrung mit Ashley J. Williams, einer Horrorheldin mit Boomstick-Branding und Kettensäge. Man selbst kämpft gegen die Mächte des Bösen, die vom Necronomicon Ex-Mortis entfesselt wurden, mit Sehenswürdigkeiten und Klängen, die von den Filmen The Evil Dead, Evil Dead II: Dead by Dawn und Army of Darkness sowie der STARZ-Original-Fernsehserie Ash vs. Evil Dead inspiriert wurden.

Dabei erwarten euch viele Überraschungen im Kampf gegen das Böse, der die Charaktere, den Horror, den Humor und die Action des Franchise einfängt. Kämpft an denkwürdigen Orten, einschließlich der berüchtigten Hütte im Wald, die mit tonnenweise erschreckenden Bildern und brandneuen Dialogen von Bruce Campbell zum Leben erweckt wurde. Entdeckt mehr als 25 Waffen, darunter Ashs Handschuh, Boomstick und Kettensäge, und verbessert eine Vielzahl von Fähigkeitsbäumen, um stärker zu werden und in dieser unterhaltsamen Koop- und Spieler-gegen-Spieler-Erfahrung zu überleben.

Evil Dead: The Game erscheint noch 2021.