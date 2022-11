Evil West – Grafik- & Performance Modi bestätigt

Evil West erscheint am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

In Evil West schlüpft man in die Stiefel eines Vampirjägers, der den Wilden Westen vor der drohenden Dunkelheit bewahren soll. Als Agent eines geheimen Vampirjäger-Ordens ist es in Evil West die Aufgabe der Spieler eine dunkle Bedrohung, die droht den amerikanischen Wilden Westen zu verschlingen, zu vernichten und die Menschheit zu retten.

XboxOne/OneS: 1080p @ 30fps XboxOneX: 2160p @ 30fps PS4: 1080p @ 30fps PS4 Pro: 1080p @ 30fps (with improved graphical quality compared to PS4) XSS: 1080p @ 30fps XSX: 2160p @ 30fps (quality) / 1080p @ 60fps (performance) PS5: 2160p @ 30fps (quality) / 1080p @ 60fps (performance)

