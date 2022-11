Project LLL – NC Soft stellt futuristischen MMO-Shooter vor

NC Soft hat ihr neues Project LLL vorgestellt, ein futuristischer MMO-Third-Person-Shooter, der 2024 erscheint.

Der Titel spielt in einer riesigen offenen Welt, die mehr als 30 km Landfläche nahtlos mit einer einzigen Umgebung verbindet. Angetrieben wird der Shooter von der Unreal Engine 5.

„Wir wollten ein neues Genre schaffen, das sich komplett von den zuletzt populären Looter-Shootern oder Battle Royale unterscheidet“, so Projektleiter Seeder Jaehyun Bae. „Wir wollen einen neuen Markt schaffen, der exklusiv für NC ist, mit einer neuen IP, die die Schlüsselwörter ‚Shooter‘, ‚MMO‘ und ‚Open World‘ enthält. Wir entwickeln ein Projekt, das verschiedene Spielstile und Elemente aus den Vorgängerversionen von NC kombiniert Spiele, und wir freuen uns sehr, einen kleinen Vorgeschmack mit unserer Community zu teilen.“

Der Titel spielt in einer Welt, die mit der Idee begann, dass die Geschichte, die man bereits kennt, aufgrund eines bestimmten Ereignisses in der Vergangenheit anders verlaufen ist. In LLL präsentiert man ein verwüstetes Seoul, welches das Byzantinische Reich des 10. Jahrhunderts und das 23. Jahrhundert alle in derselben Überlieferung vereint.

Als Inspirationen dienen hier unter anderem Werke wie Founation, Dune, Blade Runner, Total Recall und The Man in the High Castle, um Themen wie Technologie, menschliche Gerechtigkeit und alternative Geschichte abzudecken.

Zu den geplanten Charaktere plant man zudem vordefinierte Charaktere, von denen jeder einen einzigartigen Namen, eine Hintergrundgeschichte und treibende Kräfte haben wird.