Exoprimal – Launch Trailer, Roadmap & Crossover mit Monster Hunter

Beim gestrigen Exoprimal-Showcase hat Capcom die neuesten Release-Details für ihre neue IP enthüllt, einschließlich dem Launch-Trailer, einem spannenden Crossover und die weitere Roadmap.

Capcom setzt in Exoprimal demnach auf Seasons, wonach die erste Season Savage Gauntlet am 28. Juli zusammen mit dem ersten Title Update am 17. August startet. Die Season 2 (Oktober 2023) bringt dann die Collaboration mit Street Fighter 6, gefolgt von Season 3 (Januar 2024) mit dem Monster Hunter-Crossover. Jede Season umfasst außerdem neue Varianten der Exosuits, neue Rigs und Module, eine neue Final Mission, den Neo Triceratops in Season 3 und vieles mehr.

Die Final Mission Selection-Funktion bietet den Spielern drei Matchmaking-Optionen: Player-vs-Player, Player-gegen-Environment und Random. In Player-v-Spieler-Player treten am Ende der Spiele zwei rivalisierende Exofighter-Trupps gegeneinander an, was darüber entscheidet, welches Team gewinnt und wer an die Raptoren verfüttert wird. Beim Player-vs-Environment geht es vor allem um Zeit. Hier erhält das Team, das zuerst alle Ziele erreicht, die Erlaubnis zum Überleben.

Exoprimal Roadmap

Generell plant Capcom nach Veröffentlichung an diesem Donnerstag mehr Gameplay-Arten anzubieten, darunter Missionen ohne direkten Kampf zwischen den Spielern, in denen der Sieg durch das schnellstmögliche Erreichen von Spieler-gegen-Umwelt-Zielen bestimmt wird. Hinzu kommen 10-Spieler-Koop-Missionen mit einer Vielzahl von Zielen und noch wilderen Dinosauriern, wöchentlich rotierende 5-Spieler-Missionen mit weltweiten Bestenlisten für die schnellste Zeit und eine Vielzahl neuer Karten, darunter Dam und Volcanic Base.

Der Launch-Trailer zeigt zudem einen bisher unbekannten Charakter in einem Exosuit, gegen den man sich in einem VR-Space beweisen müssen. Zudem blickt man damit noch einmal auf die Story, das Zeitreise-Element und mehr.

Diese ist im Jahr 2043 angesiedelt, nachdem Dinosaurier die Welt überrannt haben. Das Transportflugzeug der Exofighter-Einheit „Hammerheads“ stürzt auf der Insel Bikitoa ab. Dort muss sich das Team in einem Kriegsspiel der KI „Leviathan“ Horden von Dinosauriern und anderen Exofighter-Einheiten stellen. Doch nicht alle auf der Insel sind zwangsläufig Feinde. So erhalten die Hammerheads Hilfe von einem Piloten namens Magnum. Er teilt mit ihnen sein Wissen über die tödliche Situation, in der sie sich befinden, und kann ihnen vielleicht sogar helfen, zu überleben und zu entkommen.

Exoprimal ist ab Donnerstag erhältlich.