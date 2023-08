Expeditions – A Mudrunner Game mit Trailer angekündigt

Es lässt sich jetzt schon erkennen, dass wir es wieder mit einer herausragenden Physik zu tun bekommen, in der es auf Planung und Organisation, aber auch ein gewisses Maß an Ruhe und Entspannung ankommen wird.

Leite Forschungsmissionen und fahre dabei eine Vielzahl an Fahrzeugen für sämtliche Geländeanforderungen über tückische Pfade unter Verwendung fortgeschrittener Technologien und High-Tech-Werkzeuge, um Hindernisse zu überwinden. Errichte und verwalte deine Basis und statte deine Fahrzeuge mit notwendigen Gerätschaften wie Drohnen oder Scannern aus, um deinen Erfolg in der Wildnis zu gewährleisten. Stelle ein Team von Spitzenexperten zusammen, um mehr Können im Feld zu erlangen und neue Möglichkeiten zum Erkunden freizuschalten.“

Begib dich auf wissenschaftliche Erkundungsreisen und stelle dich den Herausforderungen der Natur, während du die Rätsel von unerforschten Ländern aufdeckst. Reise in die gewaltige Wildnis von ausgedörrten Wüsten und schroffen Wäldern bis zu den steilsten Bergen, in denen es jede Menge Schätze und Ruinen zu entdecken gibt.

