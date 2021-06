F1 2021 mit bis zu 120fps auf PS5 & XSX

Codemasters hat jetzt erste Details zu den verfügbaren Modi in F1 2021 enthüllt, wonach die Simulation auf PS5 und XSX mit bis zu 120fps spielbar sein wird.

Wie man in einem Interview vorab verrät, stehen mindestens zwei Optionen zur Wahl: 4K bei 60fps oder 1440p bei 120fps, womit man dem folgt, was bereits DiRT 5 geliefert hat. Voraussetzung für den 120fps Mode ist natürlich ein entsprechender TV. Gleichzeitig wird man hier einige Abstriche wie fehlendes Raytracing oder womöglich sogar HDR hinnehmen müssen, denn für alles gleichzeitig sind auch die aktuellen Konsolen noch zu schwach.

Ein Next-Gen Erlebnis

Generell verspricht man mit F1 2021 diesmal ein echtes Next-Gen Erlebnis, in dessen Herzstück ein erweiterter Karriere-Modus steht. Jeder Pilot kann diesmal selbst bestimmen, welche Fahrhilfen er in Anspruch nehmen möchte, wodurch auch unerfahrene Spieler mit den Veteranen auf der Rennstrecke mithalten können. Der Karrieremodus umfasst außerdem den neuen „Realen Saisonstart“, durch den Spieler zu jeder Zeit in der laufenden Saison mit den aktuellen Fahrer- und Konstrukteurswertungen einsteigen können.

F1 2021 erscheint am 16. Juli 2021. Vorbesteller von F1 2021 erhalten das „Braking Point“-Inhaltspack, ein Set mit exklusiven, von den fiktiven Stars des neuen Story-Modus inspirierten, Spielobjekten sowie 5.000 PitCoins.