F1 2021 – Weitere Features im Video vorgestellt

EA und Codemasters enthüllen heute weitere Features in F1 2021, darunter den neuen Story-Modus „Braking Point“ und neue Optionen, die das F1-Erlebnis realistischer denn je machen.

Für „My Team“-Spieler werden zum Beispiel die Statistiken der echten F1-Fahrer im Laufe der Saison stetig aktualisiert, um den Nervenkitzel auf den Strecken hoch zu halten. Damit ist es beim Echtsaison-Start möglich, zu einem beliebigen Zeitpunkt im bereits gefahrenen Kalender mit akkuraten Tabellenständen ins Rennen zu gehen.

„Braking Point“ ermöglicht es Spielern, von den Rängen der F2 aufzusteigen und ihre F1-Karriere mit einem von fünf Teams der FIA Formula One World Championship zu beginnen. In einer Mischung aus Ereignissen auf und abseits der Strecke entstehen durch Rennaction und Zwischensequenzen über drei fordernde Saisons hinweg Rivalitäten und Freundschaften. Spieler treten gegen das aktuelle Formel 1-Fahreraufgebot an und machen sich einen Namen durch Rennen gegen neue und bekannte Rivalen, einschließlich F1 2019-Gegenspieler Devon Butler.

Codemasters