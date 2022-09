F1 22 bekommt spezielle Ferrari-Lackierung anlässlich des Giallo Modena Italian GP

Fans müssen den Alfa Romeo-Piloten Zhou Guanyu zu seinem besten Ergebnis in der Formel 1 führen, indem sie seinen Kindheitshelden Fernando Alonso und seinen Teamkollegen Valtteri Bottas sechs Runden vor Schluss überholen. Vom 12. bis 25. September können Fans, die den Großen Preis von Singapur auf Platz 7 oder besser beenden, eine individuell anpassbare „Kohaku Koi“-Lackierung gewinnen. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es am kommenden Montag im offiziellen Blog von F1 22.

Zusätzlich können sich Spieler und zur Feier des Mondfestes, das in der chinesischen Kultur sehr bekannt ist, mit einem kostenlosen wöchentlichen Event mit dem Titel „A Bright Start to F1“ einer besonderen Herausforderung stellen.

„Wir sind begeistert, Ferrari in diesem besonderen Moment zu begleiten und dieses ikonische neue Bild, das sie entwickelt haben, in F1 22 einzubringen“, sagte Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „Unser Studio ist stolz darauf, authentische Rennsport-Erlebnisse zu schaffen, und diese Elemente unterstreichen, wie eng das Spiel in die Welt der Formel 1 eingebettet ist.“

Die Lackierung, die ursprünglich als Hommage an den Großen Preis von Italien entworfen wurde, erinnert an die stolzen Wurzeln und die Leidenschaft von Ferrari für den Rennsport und beinhaltet das neue exklusive Logo, das Anfang des Jahres von der Prancing Horse Company veröffentlicht wurde.

