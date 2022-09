Steelrising – Die Revolution der Roboter ab heute erhältlich

Nacon und die Spider Studios veröffentlichen mit Steelrising heute einen interessanten Mix aus Französischer Revolution und Roboter-Tech. Darin wird der Protagonist Aegis von der Königin beauftragt, die Revolution zu retten.

Steelrising spielt im Jahr 1789 und in einem alternativen Paris, das zum Stillstand gekommen ist. Der Aufstand des Volkes wird von einer Armee von Automaten, die auf Befehl des Königs eingesetzt wird, brutal unterdrückt. Diese Armee schont niemanden und bestraft die Aufständischen mit Gewalt. Paris wird in Brand gesteckt; Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht. Aegis, das Meisterwerk des Ingenieurs Vaucanson und Leibwächter der Königin, muss die Französische Revolution in diesem anspruchsvollen, kampfbetonten Action-RPG retten.

Rogue-like mit Cheat-Option

Im Grunde ist Steelrising eine Rogue-like Game, erlaubt es aber in die Spielerfahrung einzugreifen, um am Ende nicht frustriert aufzugeben. Hier lässt sich der eigene Stil so definieren, dass man sich mit der Zeit zu verbessern weiß. Es ist möglich, als unbarmherziger Krieger, harter Leibwächter, tödlicher Tänzer oder als Virtuose der Elementarkünste zu spielen.

Dazu kommt ergänzend ein Assistenzmodus zum Einsatz, der einem die Kontrolle über verschiedene Parameter gibt und es ermöglicht, frustrierende Gegner zu besiegen. Durch die Aktivierung dieses Modus schließt sich jedoch der Zugang zu bestimmten Errungenschaften, die mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels zusammenhängen. Die Story an sich bleibt davon unberührt.

Wir konnten Steelrising bereits vorab testen, wo wir zu folgendem Schluss kamen:

„Trotz kleiner Macken wie das teilweise eintönige Welt-Design oder das verbesserungswürdige Erzählen ist Steelrising ein Spiel, welches sich vor den anderen Vertretern seines Genres in keinster Weise verstecken muss. Eine im Kern großartige Idee, ein spaßiges Kampfsystem (mit kleinen Präzisions-Problemen), eine interessante Story und ein großes Spektrum an individuellen Möglichkeiten macht aus Steelrising ein Spiel, welches sich in vielen Punkten neu erfinden will und dies in einigen davon auch schafft. Steelrising ist das, was der Spielelandschaft auch Genreübergreifend schon lange fehlt: Mal was Neues!“ PlayFront Review

Steelrising ist ab sofort für PS5, Xbox Series und den PC erhältlich.