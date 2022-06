F1 22 – Features des DualSense Controller vorgestellt

EA Sports F1 22 nutzt voll umfänglich die Features der PS5, einschließlich dem DualSense Controller, die man heute etwas näher vorstellt.

Entwickler Codemasters sieht hierin mit eine der größten Innovationen im Racing-Genre, um Situationen während des Renngeschehens noch realistischer auf den Spieler zu übertragen. Bewiesen hatte man das schon mit Dirt 5, wo man exakt die verschiedenen Untergründe simulieren konnte.

In F1 22 werden mittels haptischen Feedback nun sogar die einzelnen Erhebungen von Oberflächendreck noch intensiver wahrgenommen, um nur ein Beispiel zu nennen.

Genauso innovativ sind die adaptiven Trigger, mit denen der Widerstand direkt mit dem Schlupfwiderstand der Reifen korreliert.

„Das bedeutet, dass ihr, wenn euer Auto beim Bremsen “sperrt“, mehr Widerstand im Brems-Trigger spürt und euch so dem Auto verbundener fühlt. Genauso wird der Widerstand des Gaspedal-Triggers größer, wenn die Reifen durchdrehen. Ein kleiner Unterschied zum Ruhe-Widerstand von Gaspedal- und Bremsen-Trigger wurde auch eingeführt, um die Unterschiede im Druck zu simulieren, die nötig sind, um Bremse vs. Gaspedal in einem echten Formel-1-Auto durchzutreten.“

PlayStation Blog