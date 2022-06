Fall Guys – Free-4-All Trailer stellt die neuen Inhalte vor

Einen Tag vor dem Free-4-All Start von Fall Guys: Ultimate Knockout stellt Mediatonic heute einige Inhalte vor, die neu mit der Season 1 dazu kommen.

Neben brandneuen Level und Outfits können sich Fallout-Spieler auf ein sich ständig weiterentwickelndes Gameplay und plattformübergreifendes Spielen und Cross-Progression freuen, um neue Herausforderer, neue Freunde und neue Squadmates zu finden.

An Fahrt nehmen dann auch die Mikrotransaktionen auf, denn irgendwie möchte sich Fall Guys letztendlich auch finanzieren. Dazu wird eine neue In-Game Währung und die Show-Bucks eingeführt, mit denen sich der Season Pass, neue Outfits und Cosmetics erwerben lassen.

„Einer unserer Hauptschwerpunkte für unseren neuen Start war die Implementierung einer größeren Konsistenz in Fall Guys. An den Seltenheiten von Gegenständen wurden Anpassungen vorgenommen, um sie noch übersichtlicher zu machen. Wenn ihr schon lange Fall Guys spielt, werdet ihr feststellen, dass viele eurer kosmetischen Items am 21. Juni in der Seltenheit steigen oder fallen, um dies widerzuspiegeln!“

Mediatonic