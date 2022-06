Fall Guys – Mikrotransaktion nehmen mit neuer Währung an Fahrt auf

Die Umstellung von Fall Guys auf das Free-2-Play Modell zerrt den populären Titel nun vollständig in die Mikrotransaktionen, mit denen man sich zukünftig finanziert. Dafür wird eine brandneue Währung eingeführt.

Die sogenannten Show-Bucks können zukünftig eingesetzt werden, etwa um den Season Pass zu kaufen, ebenso für Outfits, Emotes und mehr, die eine hohe Seltenheit aufweisen. 300 dieser Show-Buck können auf der kostenlosen Route verdient werden, sowie 1200 Show-Bucks in der Premium-Stufe.

„Einer unserer Hauptschwerpunkte für unseren neuen Start war die Implementierung einer größeren Konsistenz in Fall Guys. An den Seltenheiten von Gegenständen wurden Anpassungen vorgenommen, um sie noch übersichtlicher zu machen. Wenn ihr schon lange Fall Guys spielt, werdet ihr feststellen, dass viele eurer kosmetischen Items am 21. Juni in der Seltenheit steigen oder fallen, um dies widerzuspiegeln!“ Mediatonic

Der Season Pass von Fall Guys umfasst insgesamt 100 Stufen, bei dem alle Spieler die Möglichkeit haben, 50 Belohnungen im kostenlosen Fortschrittspfad zu verdienen. Der Season Pass selbst kostet 950 Show-Bucks, um alle Belohnungen freizuschalten. Als kleinen Bonus gibt es hier das vollständige Ezio-Outfit.

Dafür wird man mit dem „Free for All“ Start am Ende der Spiele nicht mehr mit Kudos belohnt. Das wird alles in den Season Pass verlagert, was einen etwas dazu drängen dürfte, Echtgeld zu investieren, wenn einem bestimmte Dinge nicht schnell genug gehen. Das wird zwar noch nicht so offensichtlich benannt, ist aber die übliche Praxis.

Kronen behalten ebenfalls ihren Status zum Angeben in der S-Stufe, stellen aber keine Währung mehr dar. Sie bringen Krone-Ränge ein und im Laufe seines Fortschritts neue Outfits. Dazu wurden die Ränge mit neuen Kostümen erweitert, um sie noch attraktiver zu machen.

Sicherlich wird das neue Finanzierungsmodell nicht bei jedem auf Gegenliebe stoßen. Wie üblich wird Mediatonic etwas Zeit brauchen, um hier den richtigen Mittelweg zu finden.

Los geht es am 21. Juni 2022.