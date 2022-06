OlliOlli World: VOID Riders DLC jetzt erhältlich

Spieler von OlliOlli World können ab sofort mit dem VOID Riders-DLC die Weiten von Radlandia weiter erkunden. Parallel dazu ist die OlliOlli World Rad Edition erschienen.

Außerirdische mit Extra-Steeze– nämlich Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi– treffen in Radlandia ein, um Skater-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen. Hierzu verspricht OlliOlli World: VOID Riders eine fantastische neue Welt voller Herausforderungen und weltraummäßiger Ausstattung, damit sie sich auf die Erkundung der Alien-Zone, die V.O.I.D genannt wird, vorbereiten können.

Der Flow wird regelrecht spürbar, wenn man über das verschneite Cloverbrook zieht, durch das unheimliche Sunshine Valley grindet oder das sturmzerzauste Burntrock besucht. Während man also durch Radlandia skatet, gerät man inmitten eine Alien-Entführung mit einem Traktorstrahl, der sich der Schwerkraft widersetzt. Es gilt eine perfekte Landung hinzulegen und Nebulord mit seinem überirdischen Stil zu beeindrucken. Nur so schafft man es vielleicht, sein Lieblings-Erdlingsskater zu werden.

„OlliOlli World war schon immer ein Spiel, das verschrobene und skurrile Charaktere feiert, und wir freuen uns sehr, mit der jüngsten Erweiterung noch einen draufzulegen, da wir Ideen einbringen, die buchstäblich nicht von dieser Welt sind“, so John Ribbins, Studio Creative Director bei Roll7. „Da sind diese unerschrockenen Weltraumentdecker eingetroffen, um die Spieler um Hilfe zu bitten. Darum ist es wieder an der Zeit, das Skateboard hervorzuholen, Highscores zu knacken und sich brandneue Ausrüstung zu sichern, die ihren Stil perfekt widerspiegeln.“

weiter heißt es:

„In einem Spiel, in dem sprechende Frösche, Eiscremeleute und Reifenschlauchbären vorkommen, scheint es skurriler nicht werden zu können. Aber Roll7 hat es geschafft, denn die Spieler treffen Aliens zum Dahinschmelzen, nutzen Schwebekräfte aus und stellen ihr Können als Skateboardwunder auf die Probe“, so Mika Kurosawa, Senior Producer bei Private Division. „Wir können es gar nicht erwarten, dass Spieler in OlliOlli World: VOID Riders eintauchen, der ersten von zwei großartigen Erweiterungen, die wir für das Spiel geplant haben.”