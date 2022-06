Microsoft: Lieferengpässe bleiben in diesem Jahr bestehen

Bei der Xbox Series X entspannt sich die Lage bei der Verfügbarkeit ein wenig, während die PS5 nach wie vor nur sporadisch zu bekommen ist. Das wird auch 2022 noch der Standard sein, wie Microsoft glaubt.

Während einer Investorenkonferenz betonte Microsoft, dass die Lieferkette in diesem Jahr und dem bevorstehendem Weihnachtsgeschäfts „schwierig“ zu handhaben sein wird. Hinzu kommt, dass die Preise im Halbleitermarkt nach wie vor hoch sind, was wiederum die eigenen Gewinnmargen senkt, befeuert durch die Lockdowns in China.

„Die Lieferketten sind durch die jüngsten Lockdowns in China beeinträchtigt und die Hersteller stehen vor zwei Problemen: begrenzte Teile und „erhöhte Logistikpreise, die die Margen unter Druck setzen“.

Natürlich kann Microsoft nur für sich sprechen und nicht für Sony und die PS5. Die Japaner werden aber genau die gleichen Probleme haben, auch wenn die Ambitionen durchaus hochgesteckt sind, was die geplanten Auslieferungszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr betreffen. Sony hatte bereits angemerkt, dass hier viele Faktoren weiterhin darauf einwirken können.

„Wir fühlen uns sehr wohl damit, im Geschäftsjahr 2022 18 Millionen Einheiten erreichen zu können,“ so CFO HirokiTotoki.

Entspannung erst 2024?

Mit einer generellen Verbesserung der Situation rechnen Zulieferer wie Intel sogar erst im Jahr 2024, wenn neue Produktionsstandorte für Halbleiter und Chips in Betrieb gehen. Diese werden seit zwei Jahren eifrig geplant und umgesetzt, insbesondere auch, um eine größere Unabhängigkeit von China zu erreichen.

Wer also mit dem Kauf einer PS5 für bestimmte Titel in diesem oder nächstem Jahr plant, sollte langfristig und vorsorglich zugreifen.