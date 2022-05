Fall Guys wird Free-2-Play & erscheint nativ für PS5

Mediatonic und Epic Games haben wie vermutet die Free-2-Play Version von Fall Guys: Ultimate Knockout angekündigt, das nun endlich auch für PS5 erscheint. Ebenfalls bestätigt wurden die Versionen für Xbox und Switch.

Mit dem Release am 21. Juni startet außerdem auch eine neue Season, in der haufenweise neue Herausforderungen und Belohnungen auf neue und alte Bohnen warten, sowie wichtige Aktualisierungen des Fortschrittssystems und eine neue In-Game-Währung namens Show-Bucks.

„Fall Guys wurde wie immer liebevoll vom Team von Mediatonic entwickelt und wird seinen Platz als die beste Gameshow der Welt mit einer riesigen Menge an neuen Inhalten und Updates festigen. Die Action beginnt mit Staffel 1: „Free For All“ – eine neue Saison, in der die geliebten Bohnen massenhaft in einer riesigen Arena ankommen, um in neuen Events und Locations um den ultimativen Ruhm zu kämpfen.

Mediatonic