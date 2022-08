F1 Manager 2022 verspricht ein unvergleichliches F1-Erlebnis, das die Welt von F1 und die hochoktanige Aufregung, ein Team zu leiten, in beispiellosen Details einfängt. Vom Paddock bis zum Podium müssen die Spieler Entscheidungen auf allen Ebenen und neben der Strecke treffen, um ihren Erfolg sicherzustellen, während sie gleichzeitig die Bücher in Einklang bringen und sowohl den Vorstand als auch die überaus wichtigen Teamsponsoren zufriedenstellen.

What do you think?