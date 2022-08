Sker Ritual – Neuer Trailer & Release-Zeitraum

Man selbst kann sich mit Waffen und Munition verteidigen, die am Stand des lachenden Polizisten an verschiedenen Orten auf den Karten zu finden sind. Ziel damit ist es, eine höhere Basisstufe zu erreichen und die Waffenränge mit einzigartigen Upgrades wie dem SUPER CHARGER für Bonus-Buffs oder sichtbare Steam-Punk-inspirierte Verbesserungen zu erlangen.

Sker Ritual ist ein spiritueller Nachfolger des okkulten Horrors Maid of Sker, in dem man alleine oder mit bis zu vier Spielern unterwegs ist, um den übernatürlichen Ansturm der Stillen zu überleben, bekannt als The Quiet Ones. Diese werden auch im neuen Trailer vorgestellt.

