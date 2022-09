Fall Guys: Season 2 – Satellite Scramble startet diese Woche

In Pixel Painters muss man sich ebenfalls über Kacheln bewegen, um die richtigen Muster aus einem Horoskop zu buchstabieren. In Hyperdrive Heroes gilt es sich auf einem Hoverboard zu halten und das Ziel erreichen, ohne herunterzufallen. Ebenfalls neu ist Frantic Factory, der Cousin von 1v1 Button Bashers, wo man die Buttons rechtzeitig treffen muss, um Punkte zu gewinnen.

Die Season 2 verspricht dazu neue Weltraum-Variationen in Solos, Duos und Squads, in denen man den Fall Guys-Satellit retten muss. Hinzu kommen brandneue Level, darunter der Cosmic Highway, wo die Spieler über Reihen sich bewegender Plattformen hüpfen müssen, ohne herunterzufallen.

Mediatonic und Epic Games starten in dieser Woche in die Season 2 – Satellite Scramble von Fall Guys. Diesmal verlässt man die relative Sicherheit des Planeten, um galaktische Hindernisse, kosmische Kurse und neue Rätsel zu lösen.

What do you think?