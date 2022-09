Meta verteidigt die Activision-Übernahme und sieht keine Nachteile für Sony

Die eine Seite sieht die Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft recht kritisch, aber es gibt auch Befürworter, die keine Nachteile für Sony als größten Konkurrenten darin erkennen können.

Das geht erneut aus den Dokumenten (via) der brasilianischen Regierung hervor, die diese vollständig zugänglich machen. Darin ist auch die Einschätzung von Meta nachzulesen, die Microsoft in der Sache ein wenig zur Seite springen. Was hier passiert, sei das alltägliche Business und man könne daraus nicht ableiten, warum Sony dadurch Nachteile entstehen sollten, insbesondere nicht vor dem Umstand, dass täglich neue Mitbewerber auf den Markt treten.

Vielmehr hält man es bei Meta nicht einmal für angemessen, dass man den Markt nach Plattform oder Hardware segmentiert, da man die Eintrittsbarrieren in dieses Business so niedrig wie möglich halten sollte. Das entspricht in etwa dem, was Meta selbst vor hat, in dem alles und jeder unter einer Plattform zusammenkommt.

„Das Aufkommen verschiedener Geschäftsmodelle bei elektronischen Spielen – einschließlich des traditionellen Lizenzmodells, des In-App-Kaufmodells, des abonnementbasierten Modells und des werbefinanzierten Free-to-Play-Modells – gab den Entwicklern auch mehr Optionen zur Monetarisierung, was den Abbau von Eintrittsbarrieren weiter fördert und es Entwicklern ermöglicht, ihre Inhalte auf die effizienteste Weise auf den Markt zu bringen, sowohl für sie als auch für ihre Benutzer.“

Auf die Frage der Behören, wen man als größten Konkurrenten von Microsoft in diesem Geschäftsfeld sieht, wurden verschiedene Unternehmen genannt, allen voran Sony, gefolgt von Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Konami, Sega, Square Enix, Take-Two Interactive, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Interactive Entertainment.

Sony selbst sieht die Übernahme natürlich alles andere als gelassen, die sämtliche Zugeständnisse von Microsoft als „unzureichend“ bezeichnen.