Fallout 76: Atlantic City – America’s Playground ist jetzt verfügbar

Für „Fallout 76“ steht ein neues, kostenloses und spannendes Update an, denn America’s Playground ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Damit erhalten Spieler den Zugriff auf eine neue Quest-Reihe und können Atlantic City frei erkunden.

Atlantic City, das bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs als „Ziel von geringer Priorität“ galt, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel in der Wüste, das aufregende Unterhaltungsangebote, malerische Strände und sogar eine funktionierende Stromversorgung hat. Jenseits der Pine Barrens von New Jersey haben jedoch die mutierten Überwucherer ihren Ursprung – verstrahlte, pflanzenartige Bestien aus den Tiefen der Wälder, die sich an den Rändern von Atlantic City ausbreiten.

In America’s Playground kehren Spieler nach Atlantic City zurück, um neue Quests zu erleben, die sie an Orte in Atlantic City und Appalachia führt. Hier erwartet sie eine neue Bedrohung durch die Überwucherten, die das überflutete Stadtzentrum zu überrennen drohen. Die Russo-Familie hat in Appalachia die Mottenmann-Kultisten aus dem Ingram-Anwesen vertrieben und das Gebäude in einen Nachtclub umgewandelt. Hinter ihrer neuen glamourösen Fassade verbergen sich jedoch einige finstere Geheimnisse, weshalb sie dringend Hilfe benötigen.

Fallout 76: Season 16

Damit startet auch die Season 16 in Fallout 76: Duell mit dem Teufel, in der sich Spieler in den epischen Kampf zwischen Rip Daring und dem Jersey Devil stürzen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich Rang und Namen zu verdienen und einzigartige Belohnungen zu ergattern.

Außerdem ist der Fallout 1st-Season-Pass verfügbar, der für Fallout 1st-Mitglieder automatisch gewährt wird und Zugang zu Premium-Belohnungen ermöglicht. Nicht-Fallout 1st-Mitglieder haben Zugang zu denselben Grundbelohnungen und können den Fallout 1st-Season-Pass im Atomic Shop erwerben, um auch auf die Premium-Belohnungen zuzugreifen.

Weitere Details hat Bethesda auf der offiziellen Webseite zusammengefasst.