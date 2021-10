Far Cry 6 mit optionalem HD-Texture Pack auf PS5 & weitere Stats

Ab morgen kann man sich in die Revolution von Yara stürzen, wenn Ubisoft ihren neuen Open-World-Shooter Far Cry 6 veröffentlicht. Wer möchte, kann sich das Erlebnis auf PS5 selbst aufpolieren, zu dem ein optionales HD-Texture Pack erscheint.

Bis zum Spielen selbst braucht man etwas Geduld, denn neben dem Spiel selbst, das auf PS5 rund 44 Gigabyte wiegt, kommt das optionale HD-Texture Pack mit weiteren 26 Gigabyte, das unbedingt installiert werden sollte. Seit dem gestrigen Dienstag ist außerdem der Day One Patch verfügbar, der ebenfalls noch einmal 26 Gigabyte wiegt.

Spielzeit, Missionen & Co.

Und was bietet Far Cry 6 damit? Es wohl das umfangreichste Far Cry-Spiel, das es bisher gab. Alleine die Spielwelt umfasst gut 90km² und erstreckt sich über vier größere Hauptgebiete, kleinere Inseln drum herum, plus sehenswerte Ausflugsziele wie eine Ölplattform, einen verlassenen Urzeit-Zoo oder heruntergekommene Spas. Zu Fuß benötigt es rund 40 Minuten, um von einem Ende zum anderen zu gelangen, wobei man immer wieder an malerischen Spots stehen bleibt. Mit Fahrzeugen, Flugzeug, Hubschrauber oder Boot geht das natürlich schneller, wobei das meiste Gelände abseits der Straßen recht unwegsam ist.

Die Spielwelt von Yara ist natürlich mit massig Missionen gefüllt, 105 an Zahl, die je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich aufwendig sind. Die Gesamtspielzeit für die Story kann man bei rund 30 Stunden einordnen, plus diverse Nebenaufgaben wie Schatzsuche, Geschichten von Yara usw. Um alles zu erledigen, ist es weitaus mehr, wobei das Erkunden der Spielwelt nie langweilig wird.

Die Schwiereigkeitsgrade unterscheiden sich in Story und Action, wobei Story schon zu leicht ist und wo man einfach nur durchrennt, ohne Angst haben müssen zu sterben. Auf Action sind es meist die größeren Scharen von Gegnern, die einen länger aufhalten.

Ansonsten gibt es wieder Unmengen an Easter Eggs, Geheimnissen, Anspielen auf andere Spiele, Bezug zu realen Ereignissen und vieles mehr zu entdecken, was einen durchgehend unterhält.

Weitere Eindrücke zu Far Cry 6 gibt es ergänzend in unserem aktuellen Review zum Spiel.