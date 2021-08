Far Cry 6 – neuer Story Trailer zum Open-World-Shooter veröffentlicht

Ubisofts neuer Open World Shooter Far Cry 6 erscheint schon am 07. Oktober diesen Jahres für PS4 und PS5. Auf der Gamescom Opening Night Show wurde ein neuer Story Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.

Was macht Far Cry 6 aus?

Far Cry 6 ist ein klassischer Ableger der Far Cry Serie. Nach den Ablegern, die in den USA angesiedelt waren, verschlägt es Spieler dieses Mal wieder in die Tropen. Auf der, nicht zufällig an Kuba erinnernden, Tropeninsel Yara gilt es erneut, einen irren Diktator zu stürzen.

Far Cry 6 setzt dabei auf Guerilla Taktiken. Ihr werdet also eine ganze Revolution anführen. Wichtig für die Handlung wird auch der Sohn von Anton, dem Diktator sein. Er scheint nicht ganz geeignet für die Nachfolge seines Vaters. Der Konflikt zwischen den beiden wird wohl definitiv eine Rolle spielen. Außerdem geht es wohl auch um spezielle Rohstoffe und ausländische Mächte.

Die Protagonistin oder der Protagonist Dani Rojas ist auf Yara aufgewachsen und kämpft für die Freiheit ihres Volkes. Als Unterstützung gibt es wieder einige Begleiter, darunter auch einen gezähmten Alligator. Waffen und Ausrüstung werden aus gefundenen Materialien notdürftig zusammengebastelt. Außerdem soll es erstmals in Far Cry auch eine größere Stadt und Bereiche, in denen ihr nicht sofort angegriffen werden, geben.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober für PS4 und PS5. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen: