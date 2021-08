Far Cry 6 wird den DualSense Controller vollständig nutzen

Ubisoft hat jetzt bestätigt, dass man den DualSense Controller und weitere PS5 spezifische Features in Far Cry 6 einsetzen wird.

Das verrät der Publisher in der kommenden Ausgabe des PLAY Magazin, wo man insbesondere das haptisch Feedback erwähnt. Man könne es kaum erwarten, den Spielern zu zeigen, woran an gearbeitet hat.

Dort heißt es:

„Wir unterstützen den DualSense Controller, einschließlich haptischem Feedback (neben anderen PS5-Features, die in Kürze enthüllt werden). Wir können es kaum erwarten, dass Spieler das Spiel auf dieser Plattform erleben. Es fühlt sich großartig an mit der großen Auswahl an Fahrzeugen und Waffen, die wir haben.“

PLAY Magazine