FIFA 23 – Debüt Trailer, Release & Neuheiten enthüllt

Wie angekündigt, zeigt EA heute den ersten Trailer zu FIFA 23 und stellt die ersten Neuheiten des diesjährigen Ablegers vor, der zum letzten Mal unter der Flagge der FIFA erscheint.

In diesem Jahr neu ist unter anderem Frauen-Vereinsfußball, wobei man zum Start von FIFA 23 die Barclays FA Women’s Super League und die Division 1 Arkema an Bord sind. Dazu verspricht man ein maßgeschneidertes HyperMotion2-Capturing auf den New-Gen-Konsolen, um einzigartige, lebensechte Bewegungen nachzuahmen.

Ebenfalls in FIFA 23 vertreten ist der FIFA World Cup 2022 in Katar und der FIFA Women’s World Cup 2023 in Australien und Neuseeland. Beide Turniere werden als Updates nach der Veröffentlichung kostenlos bereitgestellt.

Weiterentwickeltes HyperMotion-Next-Gen-Gameplay

Ansonsten verweist man in FIFA 23 auf die Weiterentwicklung der HyperMotion-Next-Gen-Gameplay-Technologie, die auf der doppelten Menge an realen Match-Capturing-Daten basieren. Das sorgt in FIFA 23 für über 6.000 lebensechte Fußball-Animationen und ermöglicht in jeder Partie einen noch größeren Realismus.

Gameplay-seitig setzt man auf neue Vorteils/Nachteils-Schussmechanik, überarbeitete Freistöße, Elfmeter und Ecken und eine noch realistischere Physik, welche die gesamte Vielfalt des Fußballs in The World’s Game abbildet. Dies ergänzt um das Cross-Play-Feature, welches man bereits hier ausführlich vorgestellt hatte.

FIFA 23 – Womans Gameplay

Ansonsten setzt man auch in diesem Jahr auf einen authentischen Karrieremodus, in dem man seine Fußballträume als Trainer oder als Spieler leben kann, oder in die Rolle einiger der berühmtesten Trainer der Fußballwelt schlüpft, während man sich von Saison zu Saison spielt.

Nicht fehlen wird der FIFA Ultimate Modus, der in diesem Jahr neue FUT Moments und ein überarbeitetes Chemie-System verspricht, das neue Möglichkeiten für das Gameplay und den Aufbau seines Wunschteams erlaubt.

Abschließend werden erwähnt Pro Club mit mehr Persönlichkeit als je zuvor auf den Platz, inkl. neuer Anpassungs-Optionen, Verbesserungen bei den Spontanspielen, neuen Vorteilen und mehr. Und auch Volta Football ist wieder dabei, wo man seinen eigenen Style in den neuen VOLTA Arcades zeigen und weitere Möglichkeiten nutzen kann, um seinen Avatar ganz zu seinem eigenen zu machen.

Speziell auf PS5 und Xbox Series kann man sich in FIFA 23 auf ein noch intensiveres Spieltagserlebnis freuen, das von Augmented-Reality-Übertragungswiederholungen über hyperrealistische Spielfelder bis hin zu optimierter Stadionatmosphäre reicht.

Weitere Details zu den einzelnen Features und Neuheiten folgen in den kommenden Wochen. FIFA 23 erscheint am 27. September 2022.