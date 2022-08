FIFA 23 – Deep Dive widmet sich dem Karriere-Modus

Dazu führt man ein neues Gameplay-Format ein, das eigens für den Karrieremodus kreiert wurde und als spielbare Highlights bezeichnet wird. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle über Schlüsselmomente in Spielen und versucht, deren Ergebnisse zu definieren, indem man insbesondere knappe Entscheidungen bewältigt, die sich auf die Torschützenliste auswirken, während der Rest des Spiels von der Spiel-Engine simuliert wird. Dabei kann man wählen, ob man das vollständige Match, Sim To End oder den interaktiven Sim verwenden möchte.

„Karrieremodus-Spieldurchgänge waren schon immer ein einzigartiger Teil von FIFA, insbesondere weil sie die richtige Mischung aus dem Erzielen der besten Ergebnisse und dem Wunsch erfordern, so schnell wie möglich in Richtung der großen Spiele wie Finale, Sechs-Punkte-Punkte oder Aufstiegsspiele voranzukommen -offs. Aus diesem Grund haben wir die Interaktive Simulation vor zwei Jahren in die Managerkarriere eingeführt, aber selbst mit dieser Ergänzung möchten wir dem Karrieremodus-Fortschritts-Toolkit noch mehr hinzufügen,“ heißt es.

Ziel mit FIFA 23 war es, dem Spieler mehr Freiheiten bei der Herangehensweise zu geben, sowohl in Bezug auf das Gameplay als auch auf die Anpassung. Hier kann man sich entweder auf die Höhepunkte von Spielen konzentrieren, mehr Kontrolle über seinen Spielstil haben oder sich an mehr Aktivitäten abseits des Spielfelds versuchen.

EA Sports widmet sich in einem weiteren Deep Dive dem Karriere-Modus in FIFA 23, mit in diesem Jahr einige Neuerungen einher gehen.

