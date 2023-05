Final Fantasy 16 – Epischer Launch-Trailer veröffentlicht

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni exklusiv für die PS5. Der neue Ableger der legendären JRPG-Reihe setzt auf ein High-Fantasy-Szenario und wendet sich damit von den letzten, eher futuristisch geprägten Teilen ab. Auf dem PlayStation-Showcase wurde gestern Abend der finale Launch-Trailer veröffentlicht, der vor epischen Szenen und erstklassiger Grafik nur so strotzt.

Final Fantasy 16 im Launch-Trailer

Final Fantasy 16 wird vom selben Team entwickelt, das zuvor das erfolgreiche MMORPG Final Fantasy 14 Online auf die Beine gestellt hat. Das ist vor allem wegen der epischen und wendungsreichen Geschichte beliebt und dementsprechend groß sind die Erwartungen an den neuen Hauptteil. Erstmals in der Seriengeschichte bietet dieser ein Echtzeit-Kampfsystem, das entfernt an Devil May Cry erinnert, ohne dessen Komplexität zu kopieren.

Eine offene Welt gibt es nicht, dafür wechseln sich lineare Levels mit etwas weitläufigeren Regionen ab. Der Titel ist in der Welt Valisthea angesiedelt, in der Mutterkristalle die Umwelt durch Magie zum Blühen bringen und einzelnen besondere Kräfte verleihen. Dunkelheit und Ödnis breiten sich allerdings aus und es liegt an Protagonist Clive Rosfield, aufzudecken, was den Verfall bewirkt und ihn aufzuhalten.

Eine wichtige Rolle spielen auch die Esper, mächtige Wesen, die von den Auserwählten gerufen werden und eine Schlacht im Alleingang entscheiden können. Im Spielverlauf gibt es immer wieder die Möglichkeit, diese Giganten selbst zu steuern und so gewaltige Gefechte im Stil von Godzilla auszutragen.

Neben der emotionalen Geschichte und dem rasanten Gameplay ist auch die Technik definitiv ein Highlight von Final Fantasy 16. Das Spiel sieht absolut umwerfend aus und könnte zu den schönsten PS5-Titeln aufsteigen. Charaktermodelle und Umgebungen wirken plastisch und detailreich. Licht- und Schatten-Effekte sind ebenfalls auf ganz hohem Niveau und werden jeden OLED-Besitzer glücklich machen.

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni. Vorher soll es noch eine Demo geben, in der ihr das JRPG ausprobieren könnt. Den Launch-Trailer seht ihr hier: