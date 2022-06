Final Fantasy XIV – Abenteuer während Gold Saucer Festival mit zahlreichen Aktivitäten

Square Enix setzt nicht nur die Final Fantasy VII Saga fort, auch der Online-Part Final Fantasy XIV freut sich in diesen Tagen über zahlreiche neue Aktivitäten. Die Abenteuer im Gold Saucer versprechen derzeit spannende Inhalte, die der Publisher heute näher vorstellt.

Hier geht es nicht nur einfach um irgendwelche Glücksspiele. Der Gold Saucer verspricht eine ganze Palette an aufregenden Aktivitäten, mit denen man sich den ganzen Tag die Zeit vertreiben kann. Außerdem ist jetzt die beste Zeit, um Eorzeas Spielhalle einen Besuch abzustatten, denn noch bis zum 20. Juni 2022 findet hier das Gold Saucer Festival statt. Dieses beschert dir nicht nur 50% mehr MGP, sondern liefert mit einer Spezialquest sogar exklusive Emotes.

Während des Gold Saucer Festival warten witzige, spannende und abenteuerreiche Aktivitäten auf die Spieler. Neben Attraktionen, die man jederzeit spielen kann, findet außerdem alle zwanzig Minuten ein sogenanntes GATE statt, welches einem unterschiedliche Unternehmungen liefert.

Wenn man zum Beispiel die Lokalität einmal aus einer anderen Perspektive erleben willst, dann ist „Luftwaffe! Feuer frei!“ genau das richtige für dich. Dabei begibst man sich in einem kleinen Flugapparat in die Lüfte des Gold Saucer und musst dabei Ziele in Egoperspektive abschießen. Vorsicht jedoch! Trifft man die rotgefärbten Scheiben, gibt es Minuspunkte!

Weitere verfügbare Aktivitäten:

Kaktor-Kletterwand-Gekraxel

Yojinbo

Glückskaktor und Jumbo-Glückskaktor

Jumbo-Glückskaktor

Chocobo-Rennen

Kampf der Trabanten

uvm.

Einen genauen Überblick über die Aktivitäten liefert die offizielle Webseite.

Gratis Login-Aktion für Rückkehrer

Wessen Final Fantasy XIV Account derzeit ruht, für den veranstaltet Square Enix bis zum 30. Juni zudem eine gratis Login-Aktion. Damit kann man das MMORPG bis zu 96 Stunden kostenlos spielen.

Die mit Patch 6.1 neu hinzugefügten Inhaltshelfer ermöglichen es Spielern, das Hauptszenario in ihrem eigenen Tempo zu erleben. In der Hoffnung, dass ambitionierte Abenteurer alles, was FFXIV zu bieten hat, genießen können, sollte man also die aktuelle Gratis-Login-Aktion nutzen.