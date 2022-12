Final Fantasy XIV – Trailer stellt das Update 6.3 vor, das steckt drin

Weiterhin werden die geplanten Inhalte für Patch 6.35 beleuchtet, inklusive einer neuen Reihe an täglich wiederholbaren Stammesaufträgen und dem nächsten Kapitel in der sagenhaften Geschichte Hildibrands.

Square Enix gibt zum Abschluss der Woche einen Ausblick auf das Update 6.3 „Gods Revel, Lands Tremble“ in Final Fantasy XIV, das am 10. Januar erscheint.

