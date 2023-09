Foamstars – Die Open Beta Party startet heute Nacht

Ferner unterstützt Foamstars die Funktionen des DualSense-Controllers. So bieten die adaptiven Trigger und Vibrationen mit ihrem haptischen Feedback den Spielern ein intuitives Spielerlebnis, wenn sie mit Schaum schießen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel die Bewegungssensoren des Controllers, die es ermöglichen, per Gyro-Aiming auf Gegner zu zielen.

Die Open Beta Party bietet zwei Spielmodi: „SMASH THE STAR“ und „HAPPY BATH SURVIVAL“. Außerdem stehen acht einzigartige und farbenfrohe Charaktere zur Auswahl, jeder mit eigenem Spielstil, Spezialwaffe und Spezialfähigkeit. Los geht es um 3 Uhr mit der Party, die erst am Montag, 2. Oktober, 08:59 Uhr wieder endet.

Zur besten Clubzeit startet heute Nacht um 3 Uhr die Open Beta Parts in Foamstars, der neuen IP von Square Enix. Auf PS5 können alle Spieler den 4-gegen-4-Schaumparty-Shooter erleben und so einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

