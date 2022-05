FOBIA: St. Dinfna Hotel – Psycholgogischer Horror-Trip öffnen im Juni seine Pforten

Maximum Games veröffentlicht im Juni ihren psychologischen Horrortitel FOBIA: St. Dinfna Hotel, zu dem es heute ein paar neue Eindrücke im Gameplay-Video gibt.

FOBIA: St. Dinfna Hotel sieht sich einzigartige Singleplayer-Erfahrung, in der die Spieler in die Rolle des unerfahrenen Journalisten Roberto im Kampf gegen das Übernatürliche schlüpfen. Roberto erfährt allerdings schon bald, dass seine Ermittlungen etwas viel Größeres und Dunkleres aufdecken, als er sich hätte vorstellen können.

Dazu erkundet man verschiedene Welten, in denen die Zeit in vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Szenarien voller Rätsel, Geheimnisse und Verschwörungen kollidiert. Mithilfe einer Kamera gilt es eine Reihe von Hinweisen aufzudecken, Ereignisse durch die Zeit zu navigieren und sich gegen monströse Kreaturen zu verteidigen, die die Hotelkorridore heimsuchen.

FOBIA: St. Dinfna Hotel entfaltet sich in seiner üppigen Umgebung als Luxushotel und zieht die Spieler in eine fesselnde Geschichte voller überraschender Wendungen und unerwarteter Momente. Was als Untersuchung eines legendären Hotels beginnt, entwickelt sich bald zu einem Kampf ums Überleben und um die Wahrheit. Das Hotel ist nämlich nicht mehr dasselbe, die Mysterien sind nicht mehr dieselben, und vielleicht ist man selbst und die Welt bald nicht mehr dieselben.

FOBIA: St. Dinfna Hotel erscheint am 28. Juni 2022.