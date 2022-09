Football Manager 2023 erscheint erstmals wieder für PS5

Football Manager 2023 bringt die Fans noch näher an jeden Aspekt dieses großartigen Sports heran, von den Anhängern im Stadion bis zu den Scouts, Spielern, gegnerischen Managern und neu lizenzierten Wettbewerben wie UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neue Spielfeatures werden in den kommenden Wochen auf den Football Manager-Kanälen in sozialen Medien, der Football Manager-Website und FMFC, dem Football Manager Members Club, enthüllt.

