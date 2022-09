Ridgeline Games: Neues Battlefield-Studio angekündigt, das eine Kampagne entwickelt

EA und DICE haben mit Ridgeline Games ein neues Battlefield-Studio angekündigt, das sich ausschließlich auf die Entwicklung einer neuen Kampagne konzentrieren wird.

Das in Seattle angesiedelte Studio wird vom ehemaligen Halo-Creator Marcus Lehto geleitet, der derzeit sein Team aufbaut. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eines vielfältigen Studios, in dem „die Stimme aller geschätzt wird und in dem die Schaffung einer starken Work-Life-Balance Priorität hat“.

„Es ist eine große Ehre, die Gelegenheit zu haben, mit DICE und Ripple Effect zusammenzuarbeiten und die Verantwortung für die Erweiterung der Erzähl-, Storytelling- und Charakterentwicklungsmöglichkeiten in der Battlefield-Serie zu übernehmen“, so Lehto, Game Director und Ridgeline-Studioleiter.

Ridgeline Games

Mit Ridgeline Games können die Fans die Rückkehr zu den Ursprüngen der Serie erwarten. Der Umbau das Franchise wurde bereits im vergangenen Jahr in dieser Form angedeutet.

Die Arbeit an Battlefield 2042 wird dennoch fortgesetzt, so dass man sich in Zukunft auf weitere Seasons und Inhalte freuen kann. Parallel dazu wurde die Entwicklung eines brandneuen Battlefield-Spiels bestätigt. Aktuell läuft noch die Season 2 in Battlefield 2042.