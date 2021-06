For Honor – Year 5 Season 2 Mirage startet in Kürze

Ubisoft hat den Start der Year 5 Season 2 Mirage in For Honor für den 10. Juni bestätigt. Die Krieger von Horkos und die Chimären greifen darin den Kyoshin-Tempel an, nachdem eine brutale Dürre über Heathmoor eingebrochen ist.

Sie Year 5 Season 2 bringt nach einer Zeit des Überflusses und des Feierns eine intensive Dürre nach Heathmoor. Die Vegetation und das Wasser hielten den legendären Kyoshin-Tempel in der Myre vor allen verborgen. Doch jetzt verliert der Tempel seinen Schutz.

Aufgrund des Wassermangels erleben Krieger Trugbilder und Halluzinationen, während sie um ihr Überleben kämpfen müssen und nach Wasser für ihre Clans suchen. Dabei stoßen einige sogar auf seltsame Samurai, die unbekannte Fähigkeiten zu besitzen scheinen.

Los geht es in Kürze

Ab dem 10. Juni findet zudem ein zeitlich begrenztes In-Game-Event statt: Visionen der Kyoshin. Kämpfe um Ressourcen werden dabei im Kyoshin-Tempel mit neuen, einzigartigen Elementen im Tempelgarten ausgetragen. Ein neuer, kostenloser Event-Pass wird zudem mit einem Helmschmuck, einem Stimmungseffekt und einer Schlacht-Montur zusammen mit einzigartigen Waffen erhältlich sein.

Neben dem Event bietet Year 5 Season 2 Mirage neue, von der Dürre beeinflusste Versionen der Tempelgarten-, Wald-, Belvedere- und der Highfort-Karte vor. Es kann zudem ein Battle Pass mit Premium-Inhalten erworben werden, der eine neue Exekution und eine neue, gemeinsame Geste beinhaltet.

Ein neuer Trailer stellt heute schon mal einen neuen Helden vor, der nach dem TU2-Update der Samurai-Fraktion in For Honor beitreten wird.