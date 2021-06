Beyond Good & Evil 2 soll weiterhin am Anfang der Entwicklung stehen

Obwohl nun schon mehrere Jahre angekündigt, wird man auch weiterhin nichts von Beyond Good & Evil 2 in absehbarer Zeit sehen. Der Titel steht weiterhin am Anfang der Entwicklung.

Das jedenfalls sagt der Bloomberg-Redakteur Jason Schreier in seinem aktuellen Podcast, in dem es heißt:

„Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch immer in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium“.

Nähere Details zum Spiel sind daher auch weiterhin rar, auf die man sich wohl auch noch lange gedulden muss. Beim kommenden Ubisoft Forward Event wird Beyond Good & Evil 2 jedenfalls nicht zu sehen sein, wie der Publisher schon im Vorfeld ausgeschlossen hat.

Zuletzt gab es 2020 ein kleines Status-Update, wonach Beyond Good & Evil 2 ein AAAA-Erlebnis werden soll. Vermutet wird dahinter ein Projekt, dass wirklich gewaltig und kostenintensiv ist und damit den üblichen Rahmen eines Triple-A Spiels sprengt. Wohl mit ein Grund, warum die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 bereits so viel Zeit und somit auch sicherlich viele Ressourcen verschlingt.

Ob Beyond Good & Evil 2 überhaupt noch das Spiel ist, das vor Jahren versehentlich geleakt wurde, kann inzwischen bezweifelt werden.