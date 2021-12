Forspoken – Raytracing & DualSense-Features bestätigt

Square Enix hat sich im Zuge der aktuellen Previews zu Forspoken zu den PS5 spezifischen Features des Rollenspiels geäußert, die damit alles auffahren, was die Technik aktuell hergibt.

Neben dem DualSense Support setzt man in Forspoken auch auf Raytracing, je nachdem, welchen Grafik- oder Performance-Modus man wählt. Zur Wahl stehen unter anderem 4K Auflösung bei 30fps, ein Performance Mode in 1440p bei 60fps, sowie ein Raytracing-Mode, der vermutlich noch einmal die Auflösug reduziert. Die finalen Details dau stehen aber noch aus.

„Im Moment planen wir für die PS5 drei Hauptmodi hinzuzufügen, die man heutzutage in vielen Spielen sieht. Wir haben einen Performance-Modus, der in 2K mit 60 Bildern pro Sekunde gerendert wird, und dann haben wir den Grafikmodus, der 4K und 30 Bilder pro Sekunde liefert. Und dann haben wir auch einen Modus, der Raytracing nutzt. Wir werden also die Modi bieten, die man heute in den modernen PS5-Spielen sieht.“