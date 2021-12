Phantom Breaker: Omnia erscheint im März 2022

Rocket Panda Games und Entwickler MAGES veröffentlichen am 15. März 2022 Phantom Breaker: Omnia, wie man heute bestätigt. Damit erwartet die Spieler ein umfangreiches Update gegenüber dem original Release aus 2011.

Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der Serie auch westlichen Fans dieses Kapitel zur Verfügung stehen, einschließlich neuer Charaktere, Full-HD-Grafik, und vielem mehr.

„Heute freut sich das Team, das Release-Datum von ‚Phantom Breaker: Omnia‘ bekanntzugeben“, sagte M. Panda, Executive Panda und Mitbegründer von Rocket Panda Games. „Das Hinzufügen neuer Charaktere, Features und Updates zum Spiel hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet – aber für unser erstes selbst veröffentlichtes Spiel mussten wir sicherstellen, dass wir das Spiel nach besten Kräften produzieren. Das ‚Phantom Breaker: Omnia’-Projekt hat sich weit über einen einfachen Port hinaus entwickelt und ist zu einem verbesserten und vollständigen Phantom Breaker-Erlebnis geworden. Das Feuer in all unseren Herzen wird nächsten März brennen!“