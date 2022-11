Forspoken Trailer stellt die Welt von Athia vor

Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 zeitgleich auf PS5 und PC (und kann ab sofort vorbestellt werden. Der Prequel-DLC „Forspoken: In Tanta We Trust“ folgt im Sommer 2023.

Diese Welt wurde von einer korrumpierenden Macht heimgesucht, die als Break bekannt ist, und Freys Fähigkeit, sich unbeschadet in diese verdorbenen Gebiete zu wagen, erweist sich als unschätzbar wertvoll für die überlebenden Athianer, die in Cipal leben.

What do you think?