Battlefield 2042 – Free Trial und neue Inhalte in Saison 3 enthüllt

Darüber hinaus stellt das Update die zahlreichen neuen Inhalte der kommenden Saisons vor und zeigt unter anderem Flyover-Videos der Überarbeitungen an den Karten „Manifest“ und „Umbruch“. Das Entwicklerteam präsentiert zudem einige der neuen Archivwaffen, die Spieler:innen in Saison 3 erhalten können.

Saison 3 steht kurz vor der Enthüllung und wird einen neuen Spezialisten, eine neue Karte, die DICE sehr am Herzen liegt, einen neuen Battle Pass, zusätzliche Inhalte für Portal sowie neue Hardware, Events, Erlebnisse und mehr enthalten. Darüber hinaus befindet sich das Entwicklerteam bereits in der Vorproduktion von Inhalten für Saison 4, die im nächsten Jahr starten wird.

