Call of Duty: Was passiert 2023 und danach mit dem Shooter?

Es gibt schon schon seit Längerem Gerüchte über die erste größere Release-Pause von Call of Duty. Demnach soll nächstes Jahr kein neues CoD erscheinen, was für die Reihe das erste Mal in 18 Jahren wäre.

Vor Kurzem hat sich der bekannte Brancheninsider Jason Schreier (Bloomberg) auf Twitter zu Wort gemeldet und ein paar Informationen preisgegeben. Darüber haben wir natürlich auch direkt berichtet, den Artikel dazu findet ihr hier.

Modern Warfare 2 (2022). (Bildquelle: Activision Blizzard)

Modern Warfare 2 soll also eine Erweiterung bekommen

Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind: Activision Blizzard hat einen Finanzbericht für ihre Investoren veröffentlicht, aus dem einige spannende Daten hervorgehen, die aber für Verwirrung in der Community sorgten. Denn bisher nahm man aufgrund der vielen Gerüchte aus diversen Quellen an, es würde kein komplett neues Call of Duty 2023 erscheinen. Der neue Bericht suggeriert aber etwas anderes.



Hier schreibt man von einem „nächsten, vollen Premium-Release“ der noch nächstes Jahr erscheinen soll. Also ein neues CoD? Vielleicht Modern Warfare 3? Nicht ganz, zumindest nicht nach Aussage von Jason Schreier. Er behauptet nämlich, es würde sich um eine große Erweiterung zum Vollpreis handeln, die mehr Modern Warfare 2 liefern wird.

Let me make this super clear:

– The next game, by Treyarch, is coming out in 2024

– Next year there will be a Modern Warfare II "premium" (paid) expansion by Sledgehammer

– It's supposed to have lots of content! Maybe that's why they call it a "full" release. But it's more MWII https://t.co/jXKAiMFcTf — Jason Schreier (@jasonschreier) November 7, 2022

Jason Schreier ist wohl der aktuell bestvernetzte Brancheninsider, den es gibt. Er hat schon öfter Informationen über unangekündigte Spiele oder Pläne von Publishern veröffentlicht, bevor sie dann offiziell bestätigt wurden. Er war es auch, der die katastrophale Entwicklungsgeschichte von Anthem aufgedeckt hat.

Microsoft kauft Activision Blizzard

Der Deal sollte, wenn er durch mehrere Prüfgremien in diversen Ländern gelaufen und für akzeptiert wird, 2023 offiziell werden. In wieweit das jetzt mit einander zusammenhängt, wissen wir aktuell nicht, es passt aber natürlich gut in die Timeline. Publisher wird gekauft, vieles wird umgestellt, neu gemacht und Call of Duty setzt eine Runde aus.

Xbox und Activision Blizzard. (Bildquelle: Microsoft)

Vanguard war im Vergleich zu Modern Warfare (2019) eine mittelgroße Enttäuschung für den Publisher, da man die Spieler nicht halten und auch deutlich weniger Exemplare verkauft konnte. Modern Warfare 2 hatte hingegen die meistgespielte Beta in der Call-of-Duty-Geschichte, mit knapp 170.000 gleichzeitigen Spielern. Logisch, dass man an den Erfolg nächstes Jahr anknüpfen will und auch die bis dahin neu gewonnen Warzone-2-Spieler nochmal zur Kasse bitten möchte. Von denen werden sicher einige bis nächstes Jahr auch bei MW2 zuschlagen und dann natürlich auch die Erweiterung kaufen wollen.

Was könnte die Erweiterung für Modern Warfare 2 beinhalten?

Genaue Details dazu gibt es aktuell noch nicht, deswegen kann ich nur spekulieren. Wer die Kampagne von MW2 gespielt hat (keine Spoiler), der weiß, dass es viel Potenzial für eine Fortsetzung gibt.

Da das nächste „große“ Call of Duty höchstwahrscheinlich erst 2024 erscheinen und dann auch von Treyarch entwickelt wird, bekommen wir in den nächsten Jahren so erst mal keine Fortsetzung zu Modern Warfare 2. Aktuell hat Call of Duty ja auch drei Entwickler, die parallel an unterschiedlichen CoDs arbeiten und sich jedes Jahr mit der Veröffentlichung abwechseln. Bis zu einem Modern Warfare 3 müsste es also mindestens bis 2025 dauern.



Die Kampagne im nächsten Jahr fortzusetzen oder sogar erst mal abzuschließen, würde sich stark anbieten. Neues Futter für den Koop-Modus wird es sehr wahrscheinlich ebenfalls geben, das hatten wir ja auch schon mal bei den DLCs der „alten“ Modern Warfares.

Am wichtigsten sind für die meisten Spieler wahrscheinlich aber die Neuerungen im Multiplayer. Aktuell gibt es Maps und Waffen für alle Spieler gratis und das traditionelle DLC-System wurde durch Seasons abgelöst. Trotzdem könnte man hier im großen Stile nachlegen und auf einen Schlag ein großes Paket an neuem Multiplayer-Content zusammenschnüren und die Verbesserungsvorschläge aus der Community umsetzen. Quasi ein MW2.0, etwa so, wie bei Destiny. Da gibt es jedes Jahr eine große Erweiterung, die neuen Content und größere Verbesserungen am Gameplay liefert.

Bungie gehörte ja einst zu Activision Blizzard und damit auch Destiny. Activision weiß also, dass ein solches Modell funktionieren kann.

Season 1 Roadmap für MW2. (Bildquelle: Activision Blizzard)





Es könnte natürlich auch sein, dass man uns endlich das letzte Remaster der alten Modern-Warfare-Reihe beschert. Nach Modern Warfare Remaster und Modern Warfare 2 Remaster könnte man hier endlich das heiß ersehnte Modern Warfare 3 Remaster abliefern. Das würde wahrscheinlich viele Fans der Reihe, inklusive mich, extrem glücklich machen, solange der Multiplayer mit dabei ist!



Eine neue Ära für Call of Duty

So oder so, 2023 wird ein besonderes Jahr für Call of Duty werden und die Reihe verändern. Erstmals wird es keinen neuen Titel der Hauptreihe geben, sondern eine große Erweiterung, für die wir wahrschenlich trotzdem den Vollpreis zahlen müssen. Das sagt zumindest Jason Schreier.



Geht die Übernahme von Microsoft durch, wird das aber wahrscheinlich auch nicht die letzte Änderung am Franchise bleiben. Ich persönlich glaube aber, dass eine Pause CoD mal ganz gut tut, um mehr Ressourcen für das 2024er CoD zu haben. So wird das neue Treyarch-Call-of-Duty (Black Ops 5?) hoffentlich noch besser und die Reihe kann wieder einen Sprung nach vorne machen.



Aber wie seht ihr das Ganze? Haltet ihr das für eine gute Idee oder wollt ihr lieber schon nächstes Jahr ein neues CoD? Schreibt uns das gerne in die Kommentare.