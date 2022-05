Frogware kündigt Project Palianytsia mit ersten Details an

Fans von The Sinking City und Sherlock Holmes können sich auf Project Palianytsia freuen, das derzeit von Frogwares entwickelt wird. Der Titel spielt zur viktorianischen Zeit und verbindet Horror mit Mysterien.

Wirklich viel verrät man derzeit noch nicht über das Project Palianytsia, das eher aus den aktuellen Umständen heraus entstanden ist. Frogwares Sitz ist nämlich in der Ukraine, wo nach vor der Konflikt mit Russland tobt.

In einem Statement erklärt der Entwickler:

„Um ehrlich zu sein, „Palianytsia“ ist nicht das Projekt, das wir ursprünglich als nächstes geplant hatten, aber angesichts des Krieges mussten wir alles neu bewerten. Es ist ein bisschen schlanker als unsere jüngsten Open-World-Titel, aber es ist ein Spiel, von dem wir sicher sind, dass wir es unter diesen extremen Umständen liefern können. Als unabhängiges Studio müssen wir unsere Ressourcen und unseren Workflow immer ausbalancieren, um unsere Spiele liefern zu können. Aber der Krieg hat uns und unserem etablierten Prozess erhebliche Hürden auferlegt. Die ständige Kommunikation und Iteration zwischen den Teams ist schwieriger aufrechtzuerhalten, daher brauchen wir ein Projekt, bei dem die Mitarbeiter mehr Autonomie haben.“

Das ist jetzt noch nicht so viel, was man zum Project Palianytsia an sich sagen kann, man verspricht aber, dass das Spiel genauso ambitioniert und qualitativ vollgepackt ist, wie man es von Frogwares gewohnt ist. Das Storytelling und die Mysterien dahinter werden also nicht zu kurz kommen.

Bis es soweit ist, zeigt man ein erstes Artwork aus dem Projekt.