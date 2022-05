Leonardo Interactive und Entwickler Smallthing Studios bringen mit Simon the Sorcerer: Origins einen echten Hit aus den 90er zurück. Erzählt wird diesmal allerdings eine Prequel-Story.

Nachdem Simon the Sorcerer seit über 30 Jahren echte ganze Fangemeinde unterhält, möchte man mit Origins auch neue Generationen von Spielern ansprechen, ohne jedoch die Fans der Original-Spiele zu verschrecken. Das Studio setzt daher auf einen anspruchsvollen Balance-Akt: innovative und neue Mechaniken einsetzen ohne dabei das klassische Gefühl des Franchises zu verlieren.

Simon the Sorcerer – Origins erzählt, wie erwähnt, die Vorgeschichte zu Simon the Sorcerer. Die Geschehnisse des Prequels sind somit einige Wochen vor denen des ersten Spiels angesetzt. Neu ist ebenfalls ein moderner visueller Stil, um die Welt mit allerlei Magie und Rätseln zu versehen. Die fesselnde Geschichte wird dabei viele offene Fragen aus Simon the Sorcerer klären.

„Wir sind überglücklich, endlich Simon the Sorcerer – Origins ankündigen zu können und das aufregende Abenteuer mit Smallthing Studios zu beginnen“, kommentiert Leonardo Caltagirone, Gründer von Leonardo Interactive. „Es war schon lange unser Wunsch, einen der beliebtesten und kultigsten Charaktere der Spieleindustrie wiederzubeleben. Unser Ziel ist es, eine neue Welt zum Leben zu erwecken, mit wunderschöner moderner Grafik und völlig neuen Spielmechaniken, um die unerzählte Geschichte von Simons Ursprüngen zu erzählen“.

Weitere Details zu Simon the Sorcerer: Origins folgen schon bald, während der Release für Anfang 2023 geplant ist.