FRONT MISSION 2: Remake hat einen Termin

An diesem Tag wurden drei wichtige Militärstützpunkte und das Parlament in der Hauptstadt des Landes angegriffen und eingenommen. Die O.C.U. reagierte auf die Angriffe, indem sie ihre Armee entsandte, um Alordesh aus den Händen der Rebellen zu befreien. Die Spieler folgen den O.C.U.-Militäreinheiten „Muddy Otters“, „Dull Stags“ und der O.C.U. „Ground Defence Force Intelligence Agency“ und beobachten die Situation in diesem von einem erbarmungslosen Bürgerkrieg zerrissenen Land. Hier wechseln sie die Perspektive zwischen drei Charakteren: Ash, Lisa und Thomas, um der Schaffung einer Weltanschauung beizuwohnen, die über die einfache Dichotomie zwischen Gut und Böse hinausgeht.

