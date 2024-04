Star Wars: Outlaws Fans sollten sich den 09. April im Kalender vormerken

Da es bereits umfassende Gameplay-Eindrücke aus Star Wars: Outlaws zu sehen gab, sind die Chancen inzwischen recht hoch, dass der Story-Trailer das Release-Datum enthüllen wird. Nach letzten Berichten soll dieses im ersten Halbjahr 2024 liegen, woraus zuletzt auch verschiedene Rating-Boards hinwiesen. Unter anderem wurde Star Wars: Outlaws in Australien freigegeben , was oftmals den finalen Release nach sich zieht.

Die Premiere ist für den 09. April um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant. Dann gibt es neue Einblicke in das erste Open-World-Star Wars-Spiel, das zwischen den Ereignissen von „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt ist. Die Spieler erkunden darin verschiedene Planeten in der gesamten Galaxie und riskieren als Kay Vess ihr Leben.

Ubisoft hat eine weitere Premiere zu Star Wars: Outlaws angekündigt, die in er kommenden Woche den Story-Trailer zeigen. Deutet sich damit das Release-Datum an?

