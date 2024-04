Test Drive Unlimited Solar Crown: Bislang größter Playtest steht an

Spieler nehmen in Test Drive Unlimited Solar Crown in einer Nachbildung von Hong Kong Island im Maßstab 1:1 an einem außergewöhnlichen Wettbewerb teil, der Solar Crown, der von der einflussreichen Firma Radiant organisiert wird. Am Steuer purer Renn- und Luxusmarken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen weiteren können sie die abwechslungsreiche Umgebung der Insel erkunden oder an den beliebtesten Rennen auf Hong Kong Island teilnehmen.

Entwickler KT Racing bot zuletzt einen umfassenden Einblick in den MMO-Racer , der seit dem vergangenen Jahr erhebliche Fortschritte gemacht hat. Nun dürfen mehr Spieler denn je an der Playtest-Session teilnehmen, die diesmal weltweit stattfindet.

Die Entwicklung von Test Drive Unlimited Solar Crown geht in die heiße Phase über, zu dem in Kürze der bislang größte Playtest stattfindet.

